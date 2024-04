Barça träumt weiter von Kimmich | Varane-Abflug besiegelt

Kimmich dank Xavi?

Die Zukunft von Joshua Kimmich ist ungewiss. Vertraglich ist der zentrale Mittelfeldspieler, der zuletzt wieder auf hinten rechts eingesetzt wurde, nur noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Im Falle einer Verlängerung müsste der deutsche Nationalspieler Gehaltseinbußen hinnehmen. Ob sich der 29-Jährige darauf einlässt, ist noch offen. Das möchte sich der seit Monaten mit Kimmich in Verbindung gebrachte FC Barcelona zu Nutze machen.

Die ‚Mundo Deportivo‘ bringt den Routinier ein weiteres Mal bei den Katalanen ins Gespräch. Dem Bericht zufolge könnte sich Xavis Sinneswandel positiv auf die Chancen der Blaugrana auswirken. Der spanische Übungsleiter, der nach seinem Rücktritt nun doch über den Sommer hinaus das Zepter in der Hand behält, gilt als großer Bewunderer von Kimmich. Kann Xavi den 84-fachen Nationalspieler zum Schritt nach Spanien bewegen?

United lässt Varane ziehen

Während der FCB einen ablösefreien Weggang von Kimmich unter allen Umständen vermeiden möchte, nimmt man jenes Szenario auf der Insel angeblich gerne in Kauf. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, hat sich Manchester United dazu entschlossen, sich im Anschluss an die aktuelle Spielzeit von Raphaël Varane zu trennen. Seit geraumer Zeit kann der vierfache Champions League-Sieger nicht an Leistungen vergangener Tage anknüpfen.

Es hatte sich bereits angedeutet, dass die Red Devils dem französischen Innenverteidiger keinen neuen Vertrag mehr zu den aktuellen Bezügen vorlegen wollen. Nun möchte United den 31-Jährigen offenbar gänzlich von der Gehaltsliste streichen. Dadurch muss sich der Premier League-Klub allerdings eine potenzielle Ablösesumme für Varane abschminken. Sein Vertrag im Old Trafford verliert in wenigen Monaten an Gültigkeit.