Hannover trifft Tresoldi-Entscheidung

Hannover 96 ist nicht bereit, seinen Angreifer Nicolò Tresoldi (20) in diesem Winter abzugeben. Der ‚Bild‘ zufolge wurde intern eine entsprechende Entscheidung gefällt. In Italien kursieren Gerüchte um das Interesse vom Serie A-Vorletzten Cagliari Calcio am deutschen U21-Nationalspieler.

Hannover hofft derweil, dass Tresoldi in der Rückrunde nochmal einen großen Entwicklungsschritt macht, die Niedersachsen in die Bundesliga schießt und anschließend auch bei der U21-EM überzeugt. Gelingt das, winkt im Sommer womöglich eine richtig schicke Ablöse für das Eigengewächs.