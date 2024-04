Nächster Ärger für Everton: Droht die Insolvenz?

Die Probleme des abstiegsbedrohten FC Everton sind noch größer als bisher angenommen. Wie aus einem Bericht des ‚Telegraph‘ hervorgeht, droht dem englischen Traditionsverein ein weiterer Punktabzug wegen finanzieller Verfehlungen. Auch der Gang in die Insolvenz ist eine „sehr reale Möglichkeit“. Everton muss in naher Zukunft einen Kredit über umgerechnet rund 188 Millionen Euro zurückzahlen. Geschieht dies nicht, droht dem derzeitigen Tabellen-16. ein Abzug von neun Punkten, womit der Abstieg so gut wie besiegelt wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit steht Everton kurz vor der Übernahme durch das US-Unternehmen 777 Partners. Der Investor zögert aber nach Informationen des ‚Telegraph‘, da 777 Partners bei der Übernahme die ausstehenden 188 Millionen fristgerecht ausgleichen müsste. Der Deal mit dem aktuellen Everton-Besitzer Farhad Moshiri droht daher zu scheitern. Parallel dazu haben die Toffees dem ‚Mirror‘ zufolge beim englischen Fußballverband gegen einen neuerlichen Punktabzug Einspruch eingelegt. Wegen Verfehlungen gegen die englischen Profit- und Nachhaltigkeitsregeln in der Saison 2022/23 wurden Everton im Februar bereits sechs Zähler aberkannt, nun sollen zwei weitere hinzukommen.