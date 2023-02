Im Winter: Vlahovic-Wechsel nach England geplatzt

- Quelle: as

Dusan Vlahovic wäre in der vergangenen Transferperiode offenbar beinahe in der Premier League gelandet. Wie die ‚as‘ mit Verweis auf Quellen berichtet, die an entsprechenden Verhandlungen beteiligt waren, hat Juventus Turin im Winter einen Wechsel des Stürmers auf die Insel verhandelt. Die Alte Dame habe zwischen 100 und 120 Millionen Euro für den 23-Jährigen gefordert.

Dem Bericht zufolge hat der Berater des serbischen Nationalspielers die Verhandlungen kurz vor der Einigung abgebrochen. Die Gründe hierfür gehen aus dem Artikel jedoch nicht hervor. Laut der ‚as‘ handelte es sich bei besagtem Klub um Manchester United. Das Interesse der Red Devils scheint plausibel, immerhin stand United aufgrund des Abgangs von Cristiano Ronaldo (38) zwischenzeitlich kein echter Stürmer zur Verfügung. Letztlich holte Manchester per Leihe den Ex-Wolfsburger Wout Weghorst (30) an Bord.

