Neuer Klub: Alles klar bei Bundesliga-Flirt Huijsen

Der Poker um Dean Huijsen ist beendet. Der 19-Jährige wechselt nach Informationen von Fabrizio Romano von Juventus Turin zum FC Bournemouth. Eine mündliche Einigung zwischen den Klubs soll bereits bestehen. Der Innenverteidiger wechselt demzufolge für die Summe von 18 Millionen Euro nach England. Zudem sichert Juve sich eine Weiterverkaufsklausel.

Der Medizincheck soll zeitnah erfolgen, Huijsen bei Bournemouth einen langfristigen Vertrag erhalten. Der junge Abwehrspieler stand auch bei einigen Bundesligisten auf dem Zettel. Besonders intensiv haben sich zuletzt der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen um das Talent bemüht. Für die Werkself hat sogar Cheftrainer Xabi Alonso höchstpersönlich bei dem Spanier geworben. Auch Borussia Dortmund und der FC Bayern wurden mehrfach mit ihm in Verbindung gebracht.

Starke Rückrunde bei der Roma

Huijsen stammt aus der Juventus-Jugend, war in der vergangenen Rückrunde an die AS Rom verliehen und spielte sich in der Hauptstadt mit seinen guten Leistungen in den Fokus zahlreicher Klubs. In Turin steht Huijsen gegenwärtig noch bis 2028 unter Vertrag. Der 1,97 Meter große Innenverteidiger ist aktueller spanischer U21-Nationalspieler.