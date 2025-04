Juventus-Abgang: Yildiz mit klarer Tendenz

Kenan Yildiz möchte Juventus Turin im Sommer nicht verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sieht der türkische Nationalspieler seine Zukunft weiter bei den Bianconeri. Der Serie A-Klub will dem Vernehmen nach durch hohe Transfereinnahmen die Ausbezahlung des kürzlich entlassenen Trainers Thiago Motta kompensieren. Dabei gilt neben Außenverteidiger Andrea Cambiaso (25) und Stürmer Dusan Vlahovic (25) auch Yildiz als Abgangskandidat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 19-Jährige, der beim FC Bayern München ausgebildet wurde, steht seit 2022 in Turin unter Vertrag und hat laut dem Bezahlsender einen großen Markt in England. Manchester United soll den Angreifer seit geraumer Zeit beobachten. Bis 2029 ist Yildiz noch an die Alte Dame gebunden.