Motta-Entschädigung: Drei Juve-Stars könnten Geld bringen

Die Entlassung von Juventus-Chefcoach Thiago Motta wird im Sommer weitreichende Folgen für mindestens eine Stammkraft bei der Alten Dame mit sich bringen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ pochen die Juve-Verantwortlichen auf hohe Transfereinnahmen, um die Ausbezahlung des kürzlich entlassenen Übungsleiters zu kompensieren. Dabei kristallisieren sich drei Verkaufskandidaten heraus, die Cristiano Giuntoli, Juves Technischem Direktor, hohe Erlöse garantieren würden: Außenverteidiger Andrea Cambiaso (25) sowie die Stürmer Dusan Vlahovic (25) und Kenan Yildiz (19).

Cambiaso, dessen Transfer zu Manchester City im Winter auf der Zielgeraden scheiterte, gilt als Verkaufskandidat Nummer eins und soll 60 Millionen Euro in die Kassen spülen. Vlahovic geht im Sommer in sein letztes Vertragsjahr und hegt aktuell kein Interesse an einer Verlängerung über 2026 hinaus. Ein Verkauf von Stürmer-Talent Yildiz wird intern hingegen nur als letzter Ausweg gesehen. Der Wert des türkischen Nationalspielers wird auf 80 Millionen Euro taxiert. Yildiz fühlt sich in Turin pudelwohl und genießt auch von Vereinsseite ein hohes Ansehen.