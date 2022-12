Lockruf aus England: Verlässt Walter den HSV?

Tim Walter ist als Cheftrainer beim Hamburger SV eine Ausnahmeerscheinung. Seit 2021 leitet der 47-Jährige die sportlichen Geschicke an der Elbe. In 60 Pflichtspielen stand Walter seitdem beim HSV an der Seitenlinie. Eine vergleichbare Amtszeit ist in den vergangenen zehn Jahren bei den Rothosen mit Markus Gisdol (52 Spiele) nur einem anderen Coach gelungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch Walters zum Saisonende auslaufende Arbeitspapier droht für die Hamburger nun zum großen Problem zu werden. Denn wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, bekundet Norwich City Interesse an den Diensten des Trainers. Walter ist neben Chris Wilder (zuvor FC Middlesbrough und Sheffield United) einer der Kandidaten beim englischen Zweitligisten. Beide sollen über die Absichten der Canaries informiert sein.

Lese-Tipp

Norwich entlässt Smith

Der Absteiger steht nach nur drei Siegen aus den vergangenen 13 Ligapartien auf Platz zehn in der Championship. An der Carrow Road war man daher unzufrieden mit der Entwicklung unter dem mittlerweile entlassenen Dean Smith. Walters Ansatz vom Ballbesitzfußball steht konträr zur defensiven Spielidee von Wilder und passt eher zu den Ambitionen eines Aufstiegskandidaten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wackelt die Walter-Verlängerung?

In Hamburg soll ebenjener Aufstieg mit Walter im zweiten Anlauf gelingen. Mit einem Punkteschnitt von 2,0 stehen die Hanseaten nach 17 Spieltagen auf Platz zwei. Die bisher erfolgreiche Zusammenarbeit wollte man an der Elbe schon längst ausdehnen.

Zu Papier gebracht wurde eine Verlängerung aber noch nicht, da der auslaufende Vertrag von Sportvorstand Jonas Boldt bis zuletzt ebenfalls noch im Raum stand. Da Boldt vor wenigen Tagen mit einem Kontrakt bis 2025 ausgestattet wurde, galt Walters Verlängerung nur noch als Formsache. Das Norwich-Interesse könnte das aber noch einmal ändern.