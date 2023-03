Wirtz über Bayer: „Mir fehlt hier momentan nichts“

Florian Wirtz hat es mit einem Abschied von Bayer Leverkusen nicht eilig. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ sagt der Mittelfeldspieler: „Ich schaue noch nicht zu weit in die Zukunft. Die wichtigsten Dinge sind, dass ich unverletzt bleibe und mich weiterentwickeln kann. Da bin ich hier in Leverkusen an einem guten Ort. Ich weiß, was ich hier habe. Das habe ich auch in der Reha gemerkt.“ Weiter sagt der 19-Jährige: „Die Möglichkeiten, meinen Körper und mich als Fußballer auf die nächste Stufe zu bringen, sind einfach sehr gut, das Umfeld ist perfekt. Deswegen fehlt mir hier momentan nichts.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2027 ist Wirtz noch vertraglich an die Werkself gebunden. Der FC Barcelona hat großes Interesse an der Verpflichtung des Kreativspielers und nahm zuletzt Kontakt zu Wirtz‘ Vater Hans-Joachim auf. Der hatte Anfang des Jahres mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland gesagt: „Bis zur EM 2024 ist Florian bei Bayer noch bestens aufgehoben.“ Nach seiner erfolgreicher Reha konnte der Youngster mit acht Torbeteiligungen in elf Einsätzen an seine Form vor seiner Kreuzbandverletzung anknüpfen.

Lese-Tipp

Hertha: Füllt Lukébakio die Kasse?