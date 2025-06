Knackpunkt Gehalt: Müller-Wechsel wackelt

Ob Thomas Müller im Anschluss an die Klub-WM in den USA gleich in der MLS bleiben wird, steht weiter in den Sternen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hakt der geplante Wechsel zum Los Angeles FC in Sachen Gehalt. Demnach liegt das Angebot der Kalifornier deutlich unterhalb der Vorstellungen des 35-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geplatzt ist der Transfer damit noch nicht, der US-amerikanische Partnerklub des FC Bayern muss aber offenbar noch deutlich nachlegen. Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, ist LA nicht die einzige MLS-Option für die Bayern-Legende. Demnach lauern gleich mehrere nordamerikanische Erstligisten auf ihre Chance. Laut offiziellen MLS-Statuten darf aber immer nur ein Klub Verhandlungen mit einem potenziellen Neuzugang führen.