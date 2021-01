West Brom baggert an Eintracht-Kandidat Tosun

West Bromwich Albion arbeitet an einem Transfer von Cenk Tosun. Der Angreifer des FC Everton, der auch ein Kandidat auf einen Wechsel zu seinem Ausbildungsklub Eintracht Frankfurt ist, soll laut ‚Sky Sports‘ bis zum Ende der Saison ausgeliehen werden. Darüber hinaus will sich West Brom eine Kaufoption für den 29-Jährigen sichern für den Fall, dass dem Aufsteiger der Klassenerhalt in der Premier League gelingt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baggies-Coach Sam Allardyce kennt Tosun noch aus seiner Zeit bei Everton. Der 66-jährige Übungsleiter lotste den Rechtsfuß im Januar 2018 für 22,5 Millionen Euro in den Goodison Park. Bei den Toffees kommt der gebürtige Wetzlarer jedoch seit seinem Transfer nicht wirklich über die Statistenrolle hinaus (44 Pflichtspielminuten diese Saison). Tosuns Vertrag bei Everton läuft noch bis 2022.