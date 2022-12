Frankfurt bindet Nachwuchstalent Baum

Eintracht Frankfurt kann langfristig auf die Dienste von Elias Baum setzen. Wie die Hessen offiziell bekanntgeben, hat der 17-Jährige einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Baum zählt in der laufenden Saison zum Stammpersonal der Frankfurter U19 und kam auch in der Youth League zum Einsatz. Jüngst durfte der Rechtsverteidiger sogar mit den Profis nach Japan reisen und kam sowohl gegen die Urawa Red Diamonds als auch gegen Gamba Osaka zu Kurzeinsätzen.

Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleitungszentrums ist froh, Baum langfristig gebunden zu haben: „Elias Baum ist ein interessantes Nachwuchstalent, dessen große Stärke seine Variabilität ist. Er ist beidfüßig, verfügt über eine hohe Geschwindigkeit und ist auf mehreren Positionen offensiv wie defensiv einsetzbar.“ In den kommenden Jahren, so Richter, soll er dann sukzessive an den Lizenzspielerbereich herangeführt werden.

