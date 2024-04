Juventus: Schonfrist für Allegri

Massimiliano Allegri könnte schon in Kürze seinen Job los sein. Dem Trainer von Juventus Turin blüht laut ‚Tuttosport‘ die Entlassung, sollten die kommenden beiden Serie A-Partien nicht erfolgreich gestaltet werden. Am Sonntag trifft die Alte Dame zu Hause auf den AC Florenz (20:45 Uhr), am darauffolgenden Samstag steht das Stadtderby gegen den FC Turin (13. April) auf dem Programm.

Als mögliche Interimstrainer stehen Massimo Brambilla (Juve Next Gen) und Pablo Montero (Juventus U19) in den Startlöchern. Grund für die zugespitzte Lage bei den Bianconeri sind magere sieben Punkte in den vergangenen neun Partien. Dementsprechend steht die Qualifikation für die Champions League auf dem Spiel. Derzeit rangiert Juve mit 59 Punkten noch auf Rang drei, dahinter folgt der FC Bologna mit zwei Punkten Rückstand und die AS Rom mit 52 Zählern.