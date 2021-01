Die FT-Topelf des 15. Spieltags

Die Ergebnisse im Überblick

Borussia M'gladbach – Bayern München 3:2

Bayer 04 – Werder Bremen 1:1

SC Freiburg – 1. FC Köln 5:0

Union Berlin – VfL Wolfsburg 2:2

Schalke 04 – TSG Hoffenheim 4:0

FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt 0:2

RB Leipzig – Borussia Dortmund 1:3

FC Augsburg – VfB Stuttgart 1:4

Arminia Bielefeld – Hertha BSC 1:0

Der Spieler des Spieltags: Amine Harit

Lange lag Amine Harits Potenzial in dieser Saison brach. In seinem 100. Pflichtspiel für den FC Schalke 04 zeigte der Marokkaner, wie wertvoll er in Topform für die Königsblauen sein kann. Beim 4:0-Sieg über die TSG Hoffenheim legte der 23-Jährige erst alle drei Treffer von Matthew Hoppe auf, ehe er in der 79. Spielminute mit seinem ersten Saisontor seine Gala-Vorstellung abrundete.

Die FT-Topelf