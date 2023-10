FC Bayern: Tuchel gibt Neuer-Update

Thomas Tuchel prophezeit seinem Keeper Manuel Neuer (37) ein baldiges Comeback. „Wenn es jetzt so weitergeht die nächsten zehn Tage, dann hoffen wir, dass wir ihn bald wieder auf dem Platz sehen“, sagte der Trainer des FC Bayern am Rande der gestrigen Champions League-Partie gegen den FC Kopenhagen (2:1) bei ‚Amazon Prime‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Neuer bis zum nächsten Spiel in der Königsklasse wieder fit ist, wollte Tuchel nicht ausschließen, aber auch kein bestimmtes Comeback-Datum nennen: „Ich will ihm keinen Rucksack aufsetzen und Vorhersagen treffen, die ich wieder zurücknehmen muss.“ In knapp drei Wochen spielt der Rekordmeister auswärts gegen Galatasaray.