„Er hat mir zum Wechsel geraten“: Vavro begründet VfL-Deal

Peter Pekarik war maßgeblich am Transfer von Denis Vavro (28) zum VfL Wolfsburg beteiligt. Im Interview mit den gemeinsamen Redaktionen von ‚WAZ‘ und ‚AZ‘ gibt der vom FC Kopenhagen ausgeliehene Slowake zu verstehen: „Natürlich habe ich mit Peter gesprochen, als wir jetzt zusammen bei der Nationalelf waren. Er sagt mir: Wolfsburg ist eine kleine, ruhige, aber schöne Stadt. Er ist mit dem VfL Meister geworden. Er hat mir zum Wechsel zum VfL geraten.“ Pekarik stand zwischen 2009 und 2011 für die Wölfe auf dem Feld.

Die vergangenen zwölf Jahre verbrachte der 37-Jährige, der mittlerweile seine Karriere beendet hat, bei Hertha BSC. Er ist also bestens mit den deutschen Gegebenheiten vertraut, entsprechend fiel seine Meinung bei der Entscheidung seines Landsmanns Vavro ins Gewicht. Am Wochenende gab der Innenverteidiger sein Debüt für den Bundesligisten. Dem Vernehmen nach sicherte sich der VfL eine Kaufoption über zwei Millionen Euro. Vavro selbst könnte sich einen Verbleib in Wolfsburg jedenfalls gut vorstellen: „Wenn das möglich und alles okay für mich ist, wäre das schön.“