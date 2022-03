Rangnick über Rashford: „Das Fenster ist geschlossen“

Ralf Rangnick schiebt Überlegungen zu einem möglichen Verkauf von Marcus Rashford auf den Sommer. Der Coach von Manchester United sagte auf der gestrigen Pressekonferenz: „Er hat mir gesagt, dass er immer noch glücklich ist und dass er für den Verein auf hohem Niveau spielen will. Selbst wenn er und seine Agenten oder seine Familie irgendwann im Sommer darüber nachdenken sollten, zu einem anderen Verein zu wechseln, kann er das im Sommer tun. Jetzt ist das Fenster geschlossen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Tagen waren Gerüchte aufgekommen, wonach Rashford seinen Wechsel aus dem Old Trafford plane. Der 24-Jährige, dessen Vertrag 2023 ausläuft, befindet sich aktuell in einem Formtief. Zuletzt traf der Flügelspieler im Januar nach Einwechslung gegen West Ham. Insgesamt kommt der Engländer auf sieben Torbeteiligungen in 24 Spielen in der laufenden Saison.