Eintracht-Boss: Kolo Muani „möchte nicht wechseln“

Timmo Hardung hat zu den kursierenden Wechselgerüchten rund um Randal Kolo Muani (24) und Jesper Lindström (23) Stellung bezogen. Gegenüber ‚Sky‘ unterstreicht Eintracht Frankfurts Sportdirektor in Bezug auf Mittelstürmer Kolo Muani, der bei der SGE ein langfristiges Arbeitspapier bis 2027 besitzt: „Randal ist immer noch happy, von daher gibt es da keinen neuen Stand. Randal ist nicht zu uns gekommen, er hat uns nicht gesagt, dass er wechseln möchte. Er ist Teil unseres Teams, Teil unseres Kaders. Das ist der Status quo. Von daher gehen wir so in die Vorbereitung und dann auch in die neue Saison.“

Für den offensiven Mittelfeldspieler Lindström gebe es „keine konkreten Angebote. Da ist niemand, der an uns herangetreten ist – weder Vereine noch Jesper selbst. Von daher ist auch da derselbe Stand wie bei Kolo Muani“, erklärt Hardung. Lindström ist noch bis 2026 vertraglich an die Eintracht gebunden. Der neunfache dänische Nationalspieler wurde zuletzt mit Newcastle United und dem AC Mailand in Verbindung gebracht.

