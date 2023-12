Milan-Vertrag läuft aus: So denkt Giroud

Olivier Giroud kann sich ab der kommenden Saison viele Orte zum Fußballspielen vorstellen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato sondieren der französische Mittelstürmer und sein Management derzeit zahlreiche Optionen. Interesse gibt es aus Saudi-Arabien und den USA.

Generell ist Giroud beim AC Mailand glücklich. Doch sein Vertrag bei den Lombarden läuft am Saisonende aus und bislang gibt es recht wenig Bewegung in Sachen Verlängerung. Giroud ist auch mit 37 Jahren noch Stammspieler beim italienischen Spitzenklub. Seine Bilanz in der laufenden Saison: 20 Einsätze, neun Tore und sechs Assists.