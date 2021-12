Uruguay findet Tabárez-Nachfolger

Diego Alonso ist neuer Trainer der uruguayischen Nationalmannschaft. Das verkündet der nationale Fußballverband AUF. Der 46-Jährige folgt auf den langjährigen Coach Óscar Tabárez, der im November sein Amt niederlegen musste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alonso ist achtfacher uruguayischer Nationalspieler und stand zwischen zuletzt zwischen Ende 2019 und Anfang 2021 bei Inter Miami an der Seitenlinie. Uruguay ist in der südamerikanischen WM-Qualifikation zurzeit Siebter und droht damit das Turnier in Katar zu verpassen.