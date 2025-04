Schalke 04: Neue Hoffnung bei Karius

Schalke 04 kann das Saison-Aus von Loris Karius mit einem weinenden und einem lachenden Auge betrachten. Wie die ‚Bild‘ herleitet, sinken durch die strukturelle Muskelverletzung an der linken Wade des Torhüters dessen Chancen auf eine Anstellung bei einem anderen Verein, etwa in Italien. Vielmehr wolle Karius nun zumindest bis Mitte Mai ins Torwarttraining zurückkehren, „um ein starkes Signal für eine Vertragsverlängerung zu setzen“, so die ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Arbeitspapier des 31-Jährigen läuft aus. Erst im Januar hatte Karius, der zuvor ein halbes Jahr lang vereinslos war, auf Schalke unterschrieben. Schnell entpuppte sich der Blondschopf als großer Rückhalt des Zweitligisten. Beim jüngsten 3:3 gegen Greuther Fürth musste er dann aber kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. Vertreten wird Karius nun von Justin Heekeren (24), den er zuvor als Nummer eins verdrängt hatte.