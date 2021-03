Knezevic im FT-Interview: „Wäre sehr glücklich, in der Bundesliga spielen zu dürfen.“

FT: Herr Knezevic, nach wenigen Einsätzen in der vergangenen Saison gelang Ihnen in der laufenden Spielzeit der Durchbruch. Wie haben Sie es geschafft, mit 18 Jahren bereits Stammspieler in der ersten Liga zu werden?

Branislav Knezevic: „Ich denke, meine harte Arbeit und meine Mentalität haben mir enorm geholfen. Ich habe geduldig auf meine Chance gewartet und hatte große Unterstützung von meinen Jugendtrainern und meinem Agenten. Als die Chance kam, war ich zu 100 Prozent bereit. Nach meinem Debüt habe ich es dann geschafft, konstant meine Leistung abzurufen. Dadurch habe ich meinen Platz in der Startelf behalten.“

Für Fans, die mit der serbischen Liga nicht vertraut sind: Mit welchem bekannten Spieler würden Sie sich vergleichen? Gibt es jemanden, dessen Spielstil Ihrem sehr ähnlich ist?

„Ich bin mir nicht ganz sicher, mit welchem Spieler ich mich vergleichen würde, aber ich mag den Spielstil von Kevin De Bruyne sehr und versuche mir einiges bei ihm abzuschauen.“

Medien berichten, dass Udinese Calcio und Roter Stern Belgrad bereits versucht haben, Sie im Winter zu verpflichten. Können Sie das bestätigen?

„Das stimmt, aber mein Berater kümmert sich um alles. Ich konzentriere mich auf den Fußball und meine Arbeit auf dem Platz.“

Was hat Sie dazu bewegt, bei Ihrem Jugendklub in Macva zu bleiben und nicht nach Italien oder zum serbischen Rekordmeister zu gehen?

„In Gesprächen mit meiner Familie und meinem Berater haben wir entschieden, dass es das Beste ist, zunächst bei Macva zu bleiben, die Saison zu Ende zu spielen und mehr Einsätze zu bekommen. Wir sind alle der Meinung, dass das der beste Weg für meine Karriere und mein Weiterkommen ist.“

Momentan werden Sie mit RB Salzburg und erneut mit Udinese Calcio in Verbindung gebracht. Fühlen Sie sich jetzt bereit, den Sprung zu einem größeren Verein zu wagen?

„Ja, ich denke, ich bin bereit für den Sprung zu einem größeren Verein. Ich mag Herausforderungen und versuche immer, mich außerhalb meiner Komfortzone zu bewegen.“

Wenn Sie Ihren nächsten Verein frei wählen könnten, wo würden Sie sofort unterschreiben?

„Der Vereinsname ist nicht wichtig. Ich möchte nur bei einem Klub unterschreiben, der absolut von mir überzeugt ist und an mich glaubt.“

Die Bundesliga ist bekannt für die Förderung und Entwicklung junger Spieler. Hat die Liga eine besondere Anziehungskraft auf Sie?

„Der Stil der Bundesliga gefällt mir wirklich gut. Ich habe keinen bestimmten Verein aus Deutschland, den ich mag. Jeder Verein dort arbeitet unter professionellen Bedingungen und hat ideale Voraussetzungen für Spieler. Ich wäre sehr glücklich, in der Bundesliga spielen zu dürfen.“

Bei einem Wechsel in eine große europäische Liga würden Sie wahrscheinlich schnell in den Fokus der A-Nationalmannschaft geraten. Spielen die WM 2022 in Katar und deren Qualifikationsspiele im Vorfeld bereits eine Rolle in Ihren Überlegungen?

„Ich muss nur weiter hart arbeiten und konzentriert bleiben, dann ist vieles möglich. Natürlich wäre das Turnier ein großer Traum, der in Erfüllung gehen würde.“