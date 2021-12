Ibrahimovic: Milan bis zum Karriereende?

Im Gespräch mit Fabio Fazio hat sich Zlatan Ibrahimovic im italienischen Fernsehen zu seinen Zukunftsplänen geäußert. Der 40-jährige Stürmer, dessen Vertrag beim AC Mailand zum Saisonende ausläuft, zeigt sich bei ‚Rai‘ offen gegenüber einer erneuten Ausdehnung seines Arbeitspapiers: „Eines Tages wird er auslaufen, aber ich möchte so viel wie möglich spielen, ich möchte nichts bereuen. Ich hoffe, dass ich für immer beim AC Mailand bleibe. Das Ziel ist natürlich, wieder den Scudetto zu gewinnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den von Ibrahimovic bekannten Prahlereien gibt er sich in dem Interview aber auch ungewohnt nachdenklich, was sein Karriereende betrifft: „Ich weiß nicht, was mich danach erwartet, ich bin nicht bereit für dieses Kapitel meines Lebens, ich habe immer noch Angst. Aber es ist besser, es bringt mich dazu, noch mehr zu geben.“ Nur eines schließt Ibra für seine Zukunft aus: „Ich werde sicherlich kein TV-Kommentator sein.“