Einigung steht: Frankfurt bekommt Pacho billiger

Eintracht Frankfurt muss für den Transfer von Innenverteidiger Willian Pacho nicht ganz so tief in die Tasche greifen. Laut ‚Sport1‘ und ‚Bild‘ wird für den 21-jährigen Ecuadorianer eine Sockelablöse von neun Millionen Euro fällig, die dank drei Millionen Euro an möglichen Boni weiter ansteigen kann. Die SGE konnte die Ablöseforderung über 16 Millionen Euro von Royal Antwerpen also noch drücken.

In Frankfurt soll Pacho einen Vertrag bis 2028 erhalten. Nach wie vor wird der Transfer im Sommer über die Bühne gehen. Der Linksfuß wird dann voraussichtlich das Erbe von Evan N’Dicka antreten. Der Franzose, ebenfalls Linksfuß, lässt seinen Vertrag bei den Adlern nach aktuellem Stand nach der Saison auslaufen. Pacho bringt von seinen Anlagen her ein ähnliches Profil mit sich, wie der 23-Jährige.

