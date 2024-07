Leipzigs Ba wechselt in die zweite Liga

Sanoussy Ba bricht seine Zelte bei RB Leipzig endgültig ab. Wie die Sachsen offiziell vermelden, schließt sich der Außenbahnspieler dem Zweitligisten Eintracht Braunschweig an. Beim BTSV wird der frühere deutsche U-Nationalspieler mit einem Arbeitspapier bis 2027 ausgestattet.

Die abgelaufenen Spielzeit verbrachte Ba auf Leihbasis in Österreich beim Linzer ASK. Dort verbuchte er 16 Einsätze (ein Treffer). Braunschweigs Sportdirektor Benjamin Kessel erklärt: „Sanoussy wurde in Leipzig hervorragend ausgebildet und kommt trotz seines jungen Alters bereits auf Spielzeit im Herrenfußball. Wir haben immer betont, dass wir auf unserer rechten Seite personell nachlegen und wir in diesem Bereich den Konkurrenzkampf erhöhen möchten. Sanoussy ist genau die Komponente, die wir gesucht haben.“