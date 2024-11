SC Freiburg: Sildillia mit Verspätung zur Konkurrenz?

Nachdem ein Wechsel im zurückliegenden Sommer noch gescheitert war, könnte Kiliann Sildillia (22) den SC Freiburg im Januar verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der flexibel einsetzbare Defensivmann weiterhin an einer Luftveränderung interessiert. Folglich bringt der Bezahlsender einen Winterwechsel ins Gespräch.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der zurückliegenden Transferperiode waren bereits der VfL Wolfsburg sowie Olympique Marseille an Sildillia dran. Mit den Freiburgern konnte sich allerdings nicht auf eine Ablöse verständigt werden. ‚Sky‘ zufolge sind besagte Klubs weiterhin an einer Zusammenarbeit interessiert, womöglich einigen sich die Parteien ja im zweiten Anlauf auf den Deal.