Silva vor Chelsea-Abschied?

Thiago Silva könnte im kommenden Jahr in seine brasilianische Heimat zurückkehren. Wie ‚Globo‘ berichtet, intensiviert Fluminense seine Bemühungen um den 39-Jährigen. Der diesjährige Copa Libertadores-Sieger versuche bereits seit vier Spielzeiten, den Innenverteidiger unter Vertrag zu nehmen. Sowohl ein Transfer im Winter, dann aber wohl nur, wenn Silvas Vertrag beim FC Chelsea aufgelöst wird, als auch ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer stehen im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva spielte bereits zwischen 2006 und 2008 für Fluminense und könnte seinem Ex-Klub dabei helfen, einen möglichen Abgang vom derzeitigen Kapitän Nino (26), der sich im Visier von Nottingham Forest befinden soll, aufzufangen. In Brasilien würde der Routinier unter anderem auf Marcelo (35) treffen, mit dem er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Bei Chelsea ist Silva auch in dieser Saison gesetzt, stand in allen elf Premier League-Partien der Blues in der Startelf.