Miami will Badstuber

Holger Badstuber könnte es in die nordamerikanische MLS ziehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt mit Inter Miami der Klub von Eigentümer David Beckham „starkes Interesse“ am 31-jährigen Innenverteidiger, der beim VfB Stuttgart zuletzt in die zweite Mannschaft versetzt worden war.

Badstuber hat noch ein Jahr Vertrag beim VfB und will trotz der jüngsten Degradierung erfüllen. Ob eine potenziell lukrative Offerte aus Florida den Ex-Nationalspieler zum Umdenken bewegen kann, ist derzeit unklar.