Pedri wartet auf Barça-Angebot

Pedri bleibt gelassen, was seine Zukunft beim FC Barcelona angeht. „Ich bin da ganz entspannt und weiß, dass Barça das einhalten wird, was mir versprochen wurde“, so der 21-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Champions League-Duell mit Paris St. Germain. Gemeint ist ein Vertragsangebot, das schon länger beim katalanischen Großklub in Arbeit sein soll.

Pedri ist nur noch bis 2026 an Barça gebunden. Allmählich wäre es also an der Zeit, mit dem Edeltechniker zu verlängern, doch der Verein macht sich offenbar keine Sorgen um einen Abgang. „Barça ist schon immer mein Traumklub gewesen“, schwärmte dieser heute erneut von seinem Arbeitgeber.