Schäffler wechselt nach Dresden

Manuel Schäffler zieht es in die dritte Liga. Der 33-jährige Torjäger wechselt vom 1. FC Nürnberg zu Absteiger Dynamo Dresden. Bei den Sachsen unterschreibt Schäffler einen Zweijahresvertrag. Über die Ablöse vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

„Wir sind sehr glücklich, dass sich Manuel Schäffler – trotz verschiedener Angebote aus der 2. Bundesliga, der 3. Liga und dem Ausland – für die SG Dynamo Dresden entschieden hat“, freut sich Sportchef Ralf Becker, „in den vergangenen drei Zweitliga-Spielzeiten hat Manuel im Durchschnitt stets mehr als zehn Tore erzielt. Wir haben sehr gute Gespräche mit ihm geführt und er hat von Beginn an die volle Überzeugung transportiert, in Dresden und in diesem leidenschaftlichen Umfeld nochmal ein richtig starkes Fußball-Kapitel schreiben zu wollen.“