Noch im Winter: BVB will sich Doué sichern

Bei Abwehr-Talent Luca Reggiani (16) und bei Offensiv-Juwel Thierry Fidjeu-Tazemeta (16) hat Borussia Dortmund bereits mehr als einen Fuß in der Tür. Gleiches soll bis Monatsende auch beim 18-jährigen Désiré Doué der Fall sein. Der BVB startet nach Informationen der ‚L’Équipe‘ genau wie Newcastle United einen Anlauf, um den hochtalentierten Youngster von Stade Rennes loszueisen.

Doué lief bereits 42 Mal in der Ligue 1 auf. Im Dezember wurde der Franzose dann aber kurzzeitig zurück in die zweite Mannschaft beordert. Der ‚L’Équipe‘ zufolge hat diese Maßnahme die Tür für einen Transfer weit geöffnet. Der BVB und die Magpies sollen sich in den vergangenen Tagen intensiv nach der Möglichkeit einer Verpflichtung und den entsprechenden Rahmenbedingungen erkundigt haben.

Der französische U19-Nationalspieler kommt meist im zentral-offensiven Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch auf dem Flügel agieren. Mit seiner Rolle unter Trainer Julien Stéphan ist Doué, vertraglich noch bis 2026 gebunden, nicht wirklich zufrieden. Ein Abwerbeversuch könnte also durchaus von Erfolg gekrönt sein. Der BVB will hier ansetzen.