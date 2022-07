Engländer berichten: Bayern bei Upamecano gesprächsbereit

Der FC Bayern hat sehr gute Karten im Poker um Matthijs de Ligt von Juventus Turin. Kommt der 22-jährige Innenverteidiger nach München, wäre die Tür für einen Abgang von Dayot Upamecano (23) einem Bericht aus England zufolge einen Spalt breit offen.

Der FC Chelsea hat laut ‚90min.com‘ Interesse am französischen Abwehrspieler signalisiert. Ausgerechnet die Blues befinden sich in der Personalie de Ligt gegenüber den Bayern im Hintertreffen. Als Alternative streckt der englische Topklub angeblich die Fühler in Richtung Upamecano aus.

Bayern-Forderungen & Beraterwechsel

Sollten die Bayern den de Ligt-Transfer eintüten, könnte Upamecano schon nach einem Jahr das Weite suchen, um nicht dauerhaft mit einem Bankplatz an der Säbener Straße vorliebnehmen zu müssen. Ab 50 Millionen Euro sei der Rekordmeister gesprächsbereit, so das Online-Portal.

Als mögliches Indiz für entsprechende Gedankenspiele auf Upamecanos Seite darf auch sein Beraterwechsel gewertet werden. Erst gestern verkündete die neue Agentur des Nationalspielers die künftige Zusammenarbeit.