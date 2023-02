Zwei Optionen: Dursun vor Fener-Abschied?

Für Serdar Dursun (31) könnte das Kapitel Fenerbahce schon bald beendet sein. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, buhlt aktuell der polnische Erstligist Rakow Czestochowa um die Dienste des ehemaligen Torjägers von Darmstadt 98. Laut dem türkischen Nachrichtensender ‚Haber Global‘ ist zudem der russische Verein FK Khimki in der Verlosung. Verhandlungen laufen mit beiden Interessenten.

Ob Rakow oder Khimki eine Einigung erzielen können, ist offen. Knackpunkt soll vor allem Dursuns Gehaltsvorstellung von zwei Millionen Euro jährlich sein. Die Russen bieten dem türkischen Nationalstürmer, vertraglich noch bis 2024 an Fener gebunden, nur die Hälfte sowie eine weitere Million als Ablöse. Aber auch Rakow liegt wohl noch ein gutes Stück von den geforderten Konditionen entfernt. Der Transfermarkt in Polen ist bis zum 28. Februar geöffnet, in Russland bis zum morgigen Mittwoch.

