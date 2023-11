De Bruyne zum Hack-Klub?

Der ehemalige Mainz-Profi Alexander Hack könnte bald einen namhaften Teamkameraden bekommen. Wie die saudische Tageszeitung ‚Asharq al-Awsat‘ berichtet, bemüht sich Al-Qadsiah FC aus Saudi-Arabien um Kevin De Bruyne von Manchester City. Kurios: Aktuell spielt der Verein, der kürzlich vom Ölkonzern Aramco übernommen wurde, noch in der zweiten Liga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge käme eine Verpflichtung des 32-jährigen Belgier nur bei einem Aufstieg in die Saudi Pro League in Frage. Momentan rangiert Al-Qadsiah in der Yelo League auf Platz drei. Dieser würde reichen, um kommende Saison eine Etage höher antreten zu dürfen. Bereits in den vergangenen Wochen kamen immer wieder Gerüchte auf, dass Klubs aus dem Wüstenstaat an De Bruyne herangetreten seien.