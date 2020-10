Klose nach Basel

Timm Klose kehrt in seine Schweizer Heimat zurück. Wie der FC Basel bestätigt, wird der 32-jährige Innenverteidiger für ein Jahr von Norwich City ausgeliehen. In der Bundesliga war Klose einst zweieinhalb Jahre lang für den VfL Wolfsburg am Ball.

In Basel soll der Rechtsfuß nun die Nachfolge von Omar Alderete antreten. Der 23-Jährige war am deutschen Deadline Day am vergangenen Montag zu Hertha BSC gewechselt. In der Schweiz ist das Transferfenster noch bis zum 12. Oktober geöffnet.