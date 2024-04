Bayerns Trainersuche: „Zeitnahe Lösung“

Christoph Freund hat sich zum Stand der Trainersuche beim FC Bayern geäußert. Am Rande des gestrigen 2:0-Siegs gegen den 1. FC Köln sagte der Sportdirektor: „Es ist wichtig, dass wir das Richtige machen und nicht das Schnellste. Wir wollen natürlich trotzdem zeitnah die Lösung präsentieren.“

Thomas Tuchel scheidet am Saisonende aus seinem Amt aus. Wunsch-Nachfolger Xabi Alonso bleibt in Leverkusen, Sebastian Hoeneß in Stuttgart und Roberto De Zerbi in Brighton. Die verbleibenden Kandidaten sind die Bundestrainer Julian Nagelsmann (Deutschland) und Ralf Rangnick (Österreich).