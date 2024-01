Bochum-Transfer noch in dieser Woche

Der VfL Bochum will zeitnah Nägel mit Köpfen machen. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass der Bundesligist in dieser Woche einen neuen Offensivspieler, genauer gesagt einen Flügelflitzer an Bord holen möchte. Konkrete Namen, die dem genannten Profil entsprechen, sickerten bislang nicht durch.

Im Anschluss an das 1:1-Remis gegen den SV Werder Bremen am gestrigen Samstag erklärte Sportdirektor Marc Lettau bereits, dass in der Causa Transfers „ein bisschen Bewegung drin ist“. Nach der Hinrunde belegen die Bochumer mit sechs Punkten Abstand auf den Relegationsrang einen soliden 14. Tabellenplatz.