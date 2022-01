Pochettino in Kontakt mit Ndombélé

Der mögliche Transfer von Tanguy Ndombélé zu Paris St. Germain wird zunehmend heißer. Nach Informationen unserer Partnerredaktion Foot Mercato steht PSG-Trainer Mauricio Pochettino in regelmäßigem Austausch mit dem Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Argentinier zeigte nach FT-Infos schon in der Vergangenheit Interesse an Ndombélé. Ein Transfer kam aber vor allem nicht zustande, weil PSG-Sportdirektor Leonardo andere Personalien präferierte. In diesem Winter könnte der Wechsel über die Bühne gehen.