Bayern - Inter: So seht ihr die Champions League-Partie live

Der FC Bayern ist durch die Gruppenphase der Champions League durchmarschiert, ohne dabei Federn zu lassen. Alle fünf Spiele gewannen die Münchner und stehen damit an der Spitze der Gruppe C. Auch in der Bundesliga läuft es wieder. Zwar belegt man nach wie vor den Verfolgerrang hinter Union Berlin, doch zumindest die Ergebnisse stimmen. In den vergangenen sechs Pflichtspielen erzielte die Mannschaft von Julian Nagelsmann stolze 25 Tore. Für Inter ist also Aufpassen angesagt.

Bayern gegen den Inter live im TV und im Live-Stream

Das Duell der beiden Teams findet am heutigen Dienstag, den 1. November statt. Es wird live und exklusiv auf Amazon Prime zu sehen sein. Der Livestream zum Spiel kann sowohl im Browser als auch in der Prime Video-App aufgerufen werden. Anpfiff in der Münchner Allianz Arena ist um 21 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich. Moderator Sebastian Hellmann wird zudem von Experte Matthias Sammer und Ex-Profi Claudio Pizarro unterstützt.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.