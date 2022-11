England: Chilwell verpasst die WM

Die englische Nationalmannschaft muss bei der WM in Katar auf Ben Chilwell verzichten. Wie der FC Chelsea verkündet, haben Untersuchungen ergeben, dass der Linksverteidiger eine schwerwiegende Oberschenkelverletzung erlitten hat, mit der er das Turnier verpassen wird.

Chilwell zog sich die Verletzung beim jüngsten Spiel der Blues in der Champions League gegen Dinamo Zagreb (2:1) zu. In der laufenden Saison lief der 25-Jährige bislang 14 Mal für Chelsea auf. Für die Three Lions spielte er bereits 17 Mal.