Leipzig: Der Plan mit Ouédraogo

Das Comeback von Assan Ouédraogo bei RB Leipzig rückt näher. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schreitet der Heilungsprozess des 18-Jährigen nach dessen Oberschenkel-Operation gut voran. In dieser Woche trainiert der Mittelfeldspieler allerdings weiterhin nur individuell. Erst rund um das Pokal-Halbfinale gegen den VfB Stuttgart am 2. April soll der U17-Welt- und Europameister planmäßig wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren und anschließend zeitnah in den Kader integriert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ouédraogo war im vergangenen Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag für zehn Millionen Euro von Schalke 04 nach Leipzig gewechselt. Bereits in der Vorbereitung zog sich der Rechtsfuß jedoch eine Knieverletzung zu, die ihn lange ausbremste. Nach nur drei Bundesligaeinsätzen im November musste Ouédraogo erneut eine Zwangspause einlegen. Eine Muskelverletzung im Oberschenkel zwingt ihn seitdem zum Zusehen.