Vertragsfrage: Salah äußert sich zurückhaltend

Mohamed Salah will sich nicht an den Spekulationen um seine mögliche Verlängerung beim FC Liverpool beteiligen. „Ich kann nicht so egoistisch sein und jetzt darüber sprechen, wenn wir uns in der wichtigsten Phase der Saison befinden. Es geht jetzt um das Team, mehr kann ich nicht sagen“, so der 29-jährige Stürmer im Interview mit ‚Sky Sports‘. Salahs Vertrag bei den Reds läuft 2023 aus, Verhandlungen um eine Verlängerung ziehen sich bereits seit geraumer Zeit.

Auf erneute Nachfrage, ob er optimistisch sei, dass die Verhandlungen ein fruchtbares Ende finden, antwortet der Ägypter: „Ich kann nicht Ja sagen und ich kann nicht Nein sagen. Ich habe oft gesagt, was ich möchte.“ In der Vergangenheit betonte Salah, dass er gern in Liverpool bleiben würde. Die Reds sind aktuell aber offenbar nicht bereit, die Gehaltsforderungen des 29-Jährigen zu akzeptieren. Zuletzt berichtete allerdings der ‚Daily Mirror‘, dass eine Verlängerung mittlerweile in greifbarer Nähe ist.