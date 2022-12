„Wir haben die Absicht, Luis Suárez zu holen“

Luis Suárez könnte seine Laufbahn in Mexiko fortsetzen – jedenfalls, wenn es nach dem Klubpräsidenten von CD Cruz Azul geht. Víctor Velázquez sagte laut der ‚as‘: „Ich habe noch keine Neuigkeiten, aber wir sind in Verhandlungen. Wir haben die Absicht, Luis Suárez zu Cruz Azul zu holen. Wir müssen nur geduldig sein und uns noch nach ein oder zwei anderen Verstärkungen umsehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Suárez, kürzlich mit Uruguay in der WM-Gruppenphase gescheitert, war erst im Sommer zu seinem Jugendverein Club Nacional gewechselt. In 16 Einsätzen schoss der 35-jährige Mittelstürmer acht Tore. Von Beginn an war die Zusammenarbeit nur bis zum Jahresende geplant. Wie es nun weitergeht, ist noch nicht bekannt. Auch über einen Suárez-Wechsel zu LA Galaxy wurde jüngst spekuliert.

Lese-Tipp

‚Kicker‘ berichtet: Stuttgart mit Interesse an Guilavogui