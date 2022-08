Vardy will bei Leicester verlängern

Jamie Vardy hofft auf einen neuen Vertrag bei Leicester City. Laut ‚The Athletic‘ befindet sich der 35-jährige Angreifer mit den Foxes in Gesprächen über eine Verlängerung des am Ende der Saison auslaufenden Vertrags. Dem Bericht zufolge wird nicht erwartet, dass eine Verlängerung mit der Vereins-Ikone um ein weiteres Jahr ein Problem darstellt.

Nach wie vor ist Vardy trotz seines gehobenen Fußballeralters einer der Leistungsträger im Team von Brendan Rodgers. In der vergangenen Premier League-Saison erzielte der Konterstürmer 15 Treffer in 25 Ligapartien. Auch in der neuen Saison, Vardys zehnter im Dress der Foxes, war er beim 2:2 gegen den FC Brentford mit einem Assist am Spielausgang beteiligt.