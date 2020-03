Haaland: „Fühle mich hier zuhause“

Am gestrigen Montag brachte Erling Haaland in einem ersten Interview-Teil mit dem englischen ‚FourFourTwo‘ seine Bewunderung für Zlatan Ibrahimovic zum Ausdruck. In einem weiteren Auszug des Interviews, das im Laufe der Woche zur Gänze erscheinen wird, schwärmt der Norweger nun von seiner neuen Heimat.

„Ich fühle mich wie zuhause“, unterstreicht der 19-Jährige und führt aus: „Ich hatte sofort ein gutes Gefühl. Der Klub hat mir sehr geholfen und der Start war fantastisch. Es ist nicht einfach, mitten in der Saison an einen neuen Ort zu wechseln. Ich fühlte mich vom ersten Tag an gut.“

„Ich mag diese Geschwindigkeit“

In der Geschwindigkeit seiner Entwicklung sieht der Shootingstar nur Vorteile: „Ich tue das mein ganzes Leben. Es ist das, was ich immer machen wollte. Und das mache ich jetzt. Ich wusste immer, dass ich ein guter Spieler bin, jetzt ging alles sehr schnell. Ich mag diese Geschwindigkeit.“

Für festgeschriebene 20 Millionen Euro wechselte Haaland im Winter von RB Salzburg nach Dortmund. Dem Vernehmen kann er zur Saison 2021/22 für 75 Millionen Euro weiterziehen.

Zunächst fühlt er sich aber in Dortmund pudelwohl: „Ich mag den ganzen Klub, die Geschichte, die Menschen und wie der Verein geführt wird. Wir haben entschieden, dass Dortmund die beste Option ist und das hat sich bestätigt.“