„Sanchgo!“ | Vlahovic macht Juve Hoffnung

Sancho bereit für die Startelf

Wenn Manchester United am Abend (21 Uhr) das Nachholspiel gegen Leeds United bestreitet, kann sich Jadon Sancho berechtigte Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Anfangsformation machen. „Sanchgo!“, titelt der ‚Mirror‘ in Anlehnung an den 22-Jährigen. Im EFL Cup feierte der Youngster vor knapp einer Woche nach überstandenen mentalen und physischen Problemen bereits sein Comeback auf dem grünen Rasen. Heute winken Sancho weitere Minuten.

Juve macht einfach weiter

Den Punktabzug scheint Juventus Turin so langsam verdaut zu haben. Die Alte Dame gewann gestern auswärts beim US Salernitana mit 3:0. Ein Doppelpack von Dusan Vlahovic und ein Treffer von Kostic bescherten den Bianconeri drei Punkte. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ spricht vom „Festival Vlahovic“, der ‚Corriere dello Sport‘ fordert: „Respektiert Juve“. „Juve ist zurückgekehrt“, findet die ‚Tuttosport‘.

Lese-Tipp

Juve-Boss kommentiert Trennungsgerüchte um Pogba

City erhält nächste Warnung

Für Manchester City ziehen immer dunklere Wolken auf. Ein ehemaliger UEFA-Ermittler hat nun gegenüber dem ‚Daily Express‘ erklärt, dass die jetzigen Anschuldigungen der Premier League deutlich eklatanter sind als die der UEFA von vor drei Jahren. Die englische Zeitung schreibt: „Premier League-Fall schwerwiegender als der der UEFA“. Damals verstießen die Skyblues gegen das Financial Fairplay des europäischen Verbands, was ihnen einen Champions League-Ausschluss einbrachte. Dieser wurde später vom internationalen Sportgerichtshof CAS wieder aufgehoben. Im aktuellen Fall ist der Ausgang komplett offen.