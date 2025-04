Werder offen für Verkauf: Schmid in die Premier League?

Romano Schmid hat mit seinen Leistungen für Werder Bremen Aufsehen erregt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Österreicher bei mehreren Klubs aus der Premier League und der Serie A auf dem Zettel. Eine konkrete Anfrage soll es für den Mittelfeldspieler jedoch noch nicht gegeben haben.

Am Osterdeich sei man bereit, den 25-Jährigen unter gewissen Bedingungen ziehen zu lassen, betont Leiter Profifußball Peter Niemeyer: „Es gibt immer einen Preis. Wenn es so weit ist, beschäftigen wir uns damit.“ In der aktuellen Spielzeit steht Schmid bei neun Torbeteiligungen in 26 Bundesligaspielen.