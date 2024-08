VfB-Anfrage bei Chalobah

Auch kurz vor dem Ende des Transferfensters hält der VfB Stuttgart weiter die Augen nach Verstärkungen auf. Laut ‚Sky Sports‘ hat der Vizemeister ein Auge auf Trevoh Chalobah vom FC Chelsea geworfen. Der 25-Jährige steht bei den Blues auf dem Abstellgleis und trainiert mit 14 anderen Profis seit der Saisonvorbereitung in der Trainingsgruppe zwei auf dem Nachwuchscampus. ‚Sky Sports‘ zufolge möchten die Schwaben den Innenverteidiger ausleihen und haben sich bereits bei den Londonern nach ihm erkundigt. Nach Informationen von Fabrizio Romano ist ein Wechsel von Chalobah zum VfB aber eher nicht zu erwarten, der Spieler sondiere derzeit andere Wechseloptionen.

Erst vor zwei Tagen hatte Stuttgart bei Chelseas Ligakonkurrenten FC Burnley zugeschlagen und Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil (22) für kolportierte sieben Millionen Euro verpflichtet, doch ein weiterer Defensivspieler könnte den Kader in der Breite noch verstärken. Chalobah steht noch bis 2028 in London unter Vertrag und soll eigentlich verkauft werden. Neben Stuttgart hat vor allem Crystal Palace Interesse am Rechtsfuß. Bei den Eagles könnte Chalobah auf Marc Guéhi (24) folgen, der vor einem Wechsel zu Newcastle United steht.