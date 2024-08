Abwehrlücke gestopft: VfB holt Verstärkung aus England

Trainer Sebastian Hoeneß steht beim VfB Stuttgart ab sofort eine weitere Option für die Innenverteidigung zur Verfügung. Ameen Al-Dakhil wechselt ins Schwabenland. Der 22-jährige Belgier kommt vom FC Burnley und kostet kolportierte sieben Millionen Euro Ablöse. Mit Boni kann die Summe noch auf neun Millionen Euro steigen. Beim VfB unterschreibt Al-Dakhil einen Vertrag bis 2028.

Mit der Verpflichtung des 1,87 Meter großen Rechtsfußes haben die Stuttgarter nun auch die rechte Seite der Innenverteidigung doppelt besetzt. Unter Bayern-Coach Vincent Kompany absolvierte der schnelle und zweikampfstarke Abwehrspieler 13 Einsätze in der Premier League.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagt über den Deal: „Ameen bringt sehr gute Voraussetzungen mit, um ein wichtiger Faktor in unserer Defensive zu werden. Er ist über die belgische Liga nach England gewechselt und hat dort in der Premier League seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Auch die Berufungen in die belgische Nationalmannschaft sprechen eine deutliche Sprache. Trotz seines relativ jungen Alters hat Ameen schon sehr viele Erfahrungen gesammelt, gleichzeitig hat er das Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln. Wir sind sehr froh, einen Spieler mit einer solchen Qualität langfristig an den VfB gebunden zu haben.“

Al-Dakhil fügt an: „Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein Teil der VfB-Familie zu werden. Ich möchte die Atmosphäre im Stadion erleben und vor diesen besonderen Fans auflaufen. Ich freue mich auf die große Herausforderung, in der Bundesliga zu spielen.“

Soforthilfe nötig

Wie groß die Sorgen in der Abwehr des VfB derzeit sind, konnte man am vergangenen Wochenende sehen. Mit Angelo Stiller (23) und Pascal Stenzel (28) spielten gegen den SC Freiburg (1:3) zwei eher positionsfremde Spieler in der letzten Defensivreihe. Stenzel wurde nach schwacher Leistung in der 65. Minute durch Bundesliga-Debütant Anrie Chase (20) ersetzt.