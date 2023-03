Mainz: Svensson schwärmt von Winter-Neuzugängen

Bo Svensson ist voll des Lobes für die Winter-Neuzugänge vom 1. FSV Mainz 05. Mit Blick auf Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen (26) und Stürmer Ludovic Ajorque (29) erklärt der Trainer der 05er gegenüber dem ‚kicker‘: „Gefühlt ist er (Hanche-Olsen, Anm. d. Red.) schon länger da, was auch auf Ludovic Ajorque zutrifft. Es sind Jungs, die gerne hier sind und sich freuen über die Art und Weise, wie wir spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Insbesondere bei Hanche-Olsen gerät Svensson ins Schwärmen: „Andreas macht es sehr, sehr gut. […] Andreas ist auf und neben dem Platz einfach eine Granate.“ Sowohl der Defensivmann als auch der Angreifer stehen seit ihrem Wechsel an den Bruchweg regelmäßig in der Startelf. Beide Neuankömmlinge sind an den derzeitigen Tabellensiebten der Bundesliga bis zum Sommer 2026 vertraglich gebunden.

Lese-Tipp

Dahmen hat fünf Angebote